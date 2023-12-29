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12:50, 29 декабря 2023Среда обитания

Россиянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь

Юрист Соловьев: закон о тишине не распространяется на новогоднюю ночь

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Закон о тишине в России не распространяется на новогоднюю ночь. Об этом в разговоре с «Общественной службой новостей» напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что единого закона о тишине в России нет, при этом есть региональные, со своими особенностями. Практически все законы исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. «Так что продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы», — резюмировал эксперт.

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При этом Соловьев напомнил о правилах запуска фейерверков. Россиянам перед покупкой пиротехники он предложил поинтересоваться, «насколько она вообще разрешена». В некоторых приграничных областях запуск пиротехники запрещен, в других российских субъектах также введено особое положение. В остальных регионах он разрешен на расстоянии не ближе, чем за сто метров от домов и припаркованных машин.

Россиянам юрист посоветовал праздновать до трех, максимум до четырех часов утра. Он указал, что в эту ночь по звонку соседей полиция на шум не приедет, однако призвал помнить, что среди соседей могут быть пожилые люди, которым нужен отдых.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасности во время новогодних развлечений. Рекомендуется не покупать петарды с рук и на стихийных рынках, также важно запускать фейерверки в соответствии с инструкцией и осторожно обращаться с бенгальскими огнями.

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      Мария Черкасова
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