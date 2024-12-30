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19:15, 30 декабря 2024Бывший СССР

Москалькова опубликовала видео возвращающихся из плена российских солдат

Омбудсмен Москалькова опубликовала кадры возвращения российских солдат из плена
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала кадры возвращения российских солдат из украинского плена. Видео и фотографии она выложила в своем Telegram-канале.

«Совсем скоро наши ребята обнимут родных и близких и встретят Новый год на родной земле», — отметила она в публикации.

Российский омбудсмен также поблагодарила Минобороны России и спецслужбы за работу, проделанную для осуществления этого обмена. Кроме того, Татьяне Москальковой, по ее словам, удалось лично пообщаться с российскими военнослужащими.

Об возвращении российских военнопленных стало известно сегодня из сообщения Министерства обороны РФ. В публикации было отмечено, что в рамках обмена на свою родину вернутся и 150 украинских солдат.

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