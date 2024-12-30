Московские парковки стали бесплатными до 8 января

Парковки на всех улицах Москвы стали бесплатными до 8 января. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Городские власти уточнили, что плата не будет взиматься даже на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать платно.

С 1 января 2025 года в России увеличат штрафы за парковку в неположенном месте. Несоблюдение требований знаков и разметки, запрещающих остановку и стоянку, в Москве и Санкт-Петербурге обойдется водителям в 4,5 тысячи рублей. Штраф за неоплаченную парковку в столице составит 5 тысяч рублей.