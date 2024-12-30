Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 30 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали «волшебную» погоду в новогоднюю ночь

Синоптик Вильфанд: температура в новогоднюю ночь понизится до минус 2-4 градусов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Reuters

Снег и понижение температуры до минус 2-4 градусов прогнозируются в новогоднюю ночь в Москве, однако в первые два дня 2025 года она вновь поднимется до оттепельных значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Волшебную» погоду в ночь с 31 декабря на 1 января он пообещал москвичам в разговоре с «Интерфаксом».

Синоптик заявил, что понижение температуры воздуха начнется вечером 31-го. Непосредственно в праздничную ночь в Москве прогнозируется до минус 2-4 градусов, по области — до минус 6 градусов. «Все-таки в новогоднюю ночь чудеса происходят, и действительно произойдет небольшое волшебство», — отметил он. Также, согласно прогнозам метеорологов, днем 31 декабря в столичном регионе пойдет мокрый снег, возможен гололед и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Материалы по теме:
«Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
«Пора начинать адаптироваться»Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
15 июля 2021
«В России знают, что такое вечная мерзлота». Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
«В России знают, что такое вечная мерзлота».Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
30 мая 2021

Вильфанд также отметил, в первые дни нового года температура воздуха вновь повысится до плюсовых значений. Только к ночи 3 января ночная температура понизится до минус 7 градусов, к Рождеству же эти значения достигнут отметки в минус 11 градусов. При этом в течение всех праздников дневная температура будет держаться в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в большей части России январь будет аномально теплым. Температура в первом месяце года превысит климатическую норму в большинстве российских регионов. Нетипично высокие показатели будут наблюдаться в том числе на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      Ивлеева прокомментировала проникновение неизвестного мужчины в ее дом

      Москвичам пообещали «волшебную» погоду в новогоднюю ночь

      Тариф на транспортировку газа для украинцев вырастет в четыре раза

      Стало известно о возвращении 150 российских военнопленных

      Шансы Трампа купить Гренландию оценили

      Сальдо прокомментировал слухи о подготовке ВС России к штурму Херсона

      Стало известно о проблемах новых властей Сирии с восстановлением экономики страны

      Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию

      Стали известны подробности о задержанном в Москве бывшем министре обороны Армении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше