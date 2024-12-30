Москвичам пообещали «волшебную» погоду в новогоднюю ночь

Синоптик Вильфанд: температура в новогоднюю ночь понизится до минус 2-4 градусов

Снег и понижение температуры до минус 2-4 градусов прогнозируются в новогоднюю ночь в Москве, однако в первые два дня 2025 года она вновь поднимется до оттепельных значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Волшебную» погоду в ночь с 31 декабря на 1 января он пообещал москвичам в разговоре с «Интерфаксом».

Синоптик заявил, что понижение температуры воздуха начнется вечером 31-го. Непосредственно в праздничную ночь в Москве прогнозируется до минус 2-4 градусов, по области — до минус 6 градусов. «Все-таки в новогоднюю ночь чудеса происходят, и действительно произойдет небольшое волшебство», — отметил он. Также, согласно прогнозам метеорологов, днем 31 декабря в столичном регионе пойдет мокрый снег, возможен гололед и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Вильфанд также отметил, в первые дни нового года температура воздуха вновь повысится до плюсовых значений. Только к ночи 3 января ночная температура понизится до минус 7 градусов, к Рождеству же эти значения достигнут отметки в минус 11 градусов. При этом в течение всех праздников дневная температура будет держаться в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в большей части России январь будет аномально теплым. Температура в первом месяце года превысит климатическую норму в большинстве российских регионов. Нетипично высокие показатели будут наблюдаться в том числе на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае.