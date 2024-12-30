На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником» в ближайшие часы

На Украине хакеры прервали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»

На Украине хакеры прервали эфир телемарафона. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Кибервзломщики заменили трансляцию картинкой, на которой говорится, что в ближайшие часы может последовать удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по объектам на территории Украины.

В свою очередь, Telegram-канал «Военный обозреватель» допускает, что эфир взломан не был, а предупреждение является настоящим.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент Путин, комментируя событие, подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.