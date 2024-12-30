На Украине высказались о шансах Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

Соскин: покупка газа в США даст Зеленскому шанс попасть на инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получит шанс посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, если купит у американской компании 100 миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести взнос. Как известно, компании западные платили по-разному — от 10 до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию 20 января», — заявил экс-советник.

Соскин добавил, что, пока Зеленский будет добиваться беседы с Трампом, украинские войска продолжат нести потери.

Ранее в британской прессе сообщили о поступлении на Украину первой партии СПГ из США. Отмечалось, что такие поставки обеспечивают регион источником энергии и подрывают влияние России на местную энергосистему.