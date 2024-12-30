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21:14, 30 декабря 2024Мир

На Западе указали на сложное положение ВСУ

El Pais: ВСУ вступают без сил в новый 2025 год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обессилены и измотаны боевыми действиями. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Издание отмечает, что украинская армия не в состоянии восполнить потери в живой силе и полностью зависит от поставок оружия из США. Кроме того, как подчеркивается в статье, боевой дух солдат находится на спаде. «Люди крайне устали, физически и психологически; они не кадровые солдаты, а мобилизованные гражданские лица», — указывает газета.

При этом, по мнению авторов материала, разрешение Вашингтона на ракетные удары вглубь России не сможет переломить ход конфликта.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Украине неизбежное поражение. Он подчеркнул, что США не смогут помочь ей одержать победу над Россией.

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