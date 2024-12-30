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06:02, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

Одну группу россиян предупредили о надвигающейся опасности от хакеров

«Код безопасности»: хакеры в 2025 году будут чаще атаковать «умные дома»
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2025 году хакеры и другие киберпреступники будут чаще атаковать устройства интернета вещей, используемые в «умных домах». О надвигающейся опасности одну группу россиян предупредили в беседе с «Лентой.ру» аналитики компании «Код безопасности».

«В ближайшей перспективе расширения мошеннических атак следует ожидать по мере роста популярности устройств "умного дома", появления множества новых производителей на рынке. Если смотреть в более далекое будущее, то новые угрозы и новые возможности придут вместе с широким внедрением квантовых вычислений», — отметили в компании.

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В «Коде безопасности» также подчеркнули, что рост популярности облачных услуг в ближайшие годы спровоцирует различные компании на строительство ИТ-архитектур именно в облаках. Это вызовет и повышенный интерес со стороны хакеров. Кроме того, специалисты по информационной безопасности предрекают все большую автоматизацию способов распространения угроз, что связано в том числе с активным применением киберпреступниками систем интеллектуализации.

«Основные атаки, нацеленные на конечных пользователей, включают в себя доставку вредоносного ПО на устройство с целью получения информации о нем, доступных разрешениях, конфигурации, сопряженных устройствах, а также с целью шифрования файлов на нем», — отметили в «Коде безопасности», говоря о приоритетных направлениях атак в 2024 году.

Ранее банк ВТБ зафиксировал рост активности мошенников с использованием поддельных приложений для установки вредоносных программ на устройства. В компании перечислили четыре наиболее распространенные предновогодние схемы аферистов.

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