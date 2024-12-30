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16:51, 30 декабря 2024Бывший СССР

Рогов описал положение гарнизона ВСУ в Великой Новоселке фразой «фактически обречен»

Рогов заявил, что Киев отказал ВСУ в отходе из Великой Новоселки ради амбиций
Мария Винар

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов описал положение гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке фразой «фактически обречен». Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Киев отказал армии в отходе ради своих политических амбиций. При этом российские войска продолжают вести захват поселка. Однако, чтобы выйти гарнизону ВСУ, боевикам придется прорываться по единственной проселочной дороге, неся потери. «Фактически выбор у них — или сдаться в плен, или быть уничтоженными», — заявил Рогов.

Ранее стало известно о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке. Тогда Рогов рассказал, что российские войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват поселка.

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