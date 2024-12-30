Россия заявила о готовности сотрудничать с Грецией

Посол РФ в Афинах Маслов: Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН

Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил РИА Новости посол России в Греции Андрей Маслов.

По его словам, Москва рассчитывает, что Афины в Совбезе ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности. «Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова», — отметил Маслов.

В этом же интервью дипломат заявил, что Греция из-за снижения туристического потока из России теряет по 1 миллиарду евро в год. При этом многие местные отрасли, в том числе пушно-меховое производство, потеряли прибыль.