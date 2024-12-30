Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 30 декабря 2024Мир

Россия заявила о готовности сотрудничать с Грецией

Посол РФ в Афинах Маслов: Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил РИА Новости посол России в Греции Андрей Маслов.

По его словам, Москва рассчитывает, что Афины в Совбезе ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности. «Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова», — отметил Маслов.

В этом же интервью дипломат заявил, что Греция из-за снижения туристического потока из России теряет по 1 миллиарду евро в год. При этом многие местные отрасли, в том числе пушно-меховое производство, потеряли прибыль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Саммит мира, заявления Зеленского и предложения Трампа. Что сказал Лавров об урегулировании конфликта на Украине?

      В России предсказали непростые дилеммы в 2025 году из-за позиции Запада по Украине

      В Селидово рассказала о расстреле ВСУ мирных жителей

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб

      Одну группу россиян предупредили о надвигающейся опасности от хакеров

      В Британии оценили возможности восстановления Украины

      Россия заявила о готовности сотрудничать с Грецией

      В России призвали Украину оплатить восстановление новых регионов

      Президент Панамы оценил роль Картера в передаче стране контроля над Панамским каналом

      В Индии девочка почти неделю прожила в скважине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше