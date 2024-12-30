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08:02, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о наиболее опасных уловках мошенников перед праздниками

«Гарда»: киберпреступники используют в своих схемах новогоднюю тематику
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Нацеленные на россиян киберпреступники активно используют в своих схемах новогоднюю тематику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев. Кроме того, он предупредил жителей страны о наиболее опасных уловках мошенников перед новогодними праздниками.

«Мы видим усиление активности и использование новогодней тематики. Злоумышленники продолжают прибегать к проверенным инструментам: созданию фишинговых сайтов, отправке поддельных сообщений от лица известных компаний с акциями и розыгрышами, организации ложных конкурсов», — рассказал Иевлев.

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Он также добавил, что преступники активно используют для атак самые разнообразные каналы связи: электронную почту, СМС и мессенджеры. Кроме того, они звонят через приложения вроде WhatsApp. Говоря о конкретных схемах, Иевлев отметил, что они постоянно совершенствуются, но цель — добыть личные данные или заставить жертву перевести деньги — остается прежней.

«Мы ожидаем, что ситуация останется схожей: звонки, сообщения с "выгодными предложениями", ссылки на фишинговые сайты. Например, сейчас активно распространяются сообщения в Telegram с фальшивыми подарочными Premium-подписками. Переход по таким ссылкам может привести к взлому аккаунта. А недавно был звонок от мошенника, который представился сотрудником поликлиники, и пытался запросить СНИЛС и другие персональные данные», — предупредил Иевлев.

Для минимизации рисков специалисты «Гарда» рекомендуют установить антивирусное ПО на все устройства, избегать установки приложений или перехода по ссылкам по запросу даже от знакомых, а также не поддаваться на подозрительно щедрые предложения.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что перед Новым годом мошенники начали использовать новую схему обмана. Они создают фальшивые интернет-магазины, которые предлагают популярные товары по низким ценам.

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