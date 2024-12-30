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16:48, 30 декабря 2024Мир

США выделят Украине 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи

Минфин США: Вашингтон выделит Киеву еще 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

США обязались выделить Украине еще 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, средства будут выделены в координации с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

«Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур», — сказала Йеллен.

Она добавила, что этот транш станет заключительным в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выделил на нужды Вооруженных сил Украины еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи.

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