США выделят Украине 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи

Минфин США: Вашингтон выделит Киеву еще 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи

США обязались выделить Украине еще 3,4 миллиарда долларов бюджетной помощи. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, средства будут выделены в координации с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

«Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур», — сказала Йеллен.

Она добавила, что этот транш станет заключительным в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выделил на нужды Вооруженных сил Украины еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи.