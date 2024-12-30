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17:19, 30 декабря 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о задержанном в Москве бывшем министре обороны Армении

Бывшего министра обороны Армении Карапетяна отпустили под подписку о невыезде
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Минобороны России

Подробности о задержанном в Москве бывшем министре обороны Армении Аршаке Карапетяне РИА Новости раскрыл пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян. По его словам, Карапетян был доставлен в столичное отделение полиции, после чего отпущен под подписку о невыезде.

«Карапетян 29 декабря был обнаружен и подвергнут приводу сотрудниками полиции Тверского района Москвы, а затем освобожден», — пояснил собеседник агентства.

Саркисян также отметил, что задержанный объявлен Арменией в международный розыск по обвинению по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, об участии в незаконной предпринимательской деятельности, о соучастии в злоупотреблении властью и о соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями.

О задержании Карапетяна на Тверской улице в Москве стало известно днем 30 декабря.

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