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17:48, 30 декабря 2024Экономика

Тариф на транспортировку газа для украинцев вырастет в четыре раза

Комиссия по энергетике Украины поднимет тариф транспортировки газа в четыре раза
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальная комиссия по энергетике Украины поднимет тариф на транспортировку газа для граждан в четыре раза. Об этом пишет «Страна.ua».

Ведомство объяснило это решение прекращением транзита российского газа, финансовые потери от которого будут компенсировать внутренние потребители.

«В 2024 году 85 процентов дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15 процентов — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа», — рассказал генеральный директор Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины Дмитрий Липпа.

В итоге прокачка 1 кубического метра топлива подорожает с 160 гривен (около 414 рублей) до 660 гривен (1707 рублей).

Ранее аналитики агентства Bloomberg предрекли, что отказ Украины от транзита российского газа приведет к «неприятным последствиям» для ее энергетической инфраструктуры. Журналисты пришли к выводу, что украинская ГТС может стать объектом для ракетных ударов, как это произошло с газовыми хранилищами и другими источниками электроэнергии.

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