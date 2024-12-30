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16:22, 30 декабря 2024Мир

В Германии оценили попытки Трампа установить мир на Украине

N-TV: отказ России или Украины начать переговоры станут поражением для Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Если Россия или Украина откажутся начать переговоры о мире усилиями избранного президента США Дональда Трампа, это станет большим поражением для Вашингтона. Об этом рассуждает немецкий телеканал N-TV.

Как отмечают журналисты, план Трампа и будущего спецпосланник США по украинскому кризису Кита Келлога сводится к принуждению Москвы и Киева начать переговоры во что бы то ни стало. Однако, если одна из сторон, несмотря на давление, откажется говорить о мире, это поставит американскую администрацию в тупиковое положение.

«Это будет выглядеть как поражение США», — следует из текста публикации.

Кроме того, аналитики телеканала полагают, что такой исход приведет к ситуации, когда Европа будет вынуждена сама обеспечивать свою безопасность из-за нежелания Трампа тратить деньги на коллективную оборону.

«Трамп вызвал много беспокойства в Европе своим заявлением о желании положить конец войне на Украине», — резюмируют авторы заметки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва слышит сигналы команды Трампа о готовности к возобновлению диалога. Он подчеркнул, что эти усилия являются «абсолютно разумными и нормальными».

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