Лавров оценил сигналы команды Трампа возобновить диалог России и США

Лавров счел разумными сигналы команды Трампа о возобновлении диалога США и РФ

Россия слышит сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога Москвы и Вашингтона, это разумная и нормальная позиция. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Если те сигналы, которые поступают от команды Трампа о восстановлении прерванного США диалога после начала специальной военной операции, серьезны, то, конечно, Россия на них откликнется. Диалог прервали сами американцы, поэтому им нужно сделать первый шаг», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что «Москва слышит сигналы», поступающие от команды новоизбранного президента о заинтересованности возобновить диалог. Он подчеркнул, что это является «абсолютно разумной и нормальной позицией».

Ранее Лавров призвал спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога разобраться в первопричинах украинского кризиса. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.