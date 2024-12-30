У замначальника Минобороны изъяли телефон по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС: у замначальника ГАБТУ Шаленого изъяли телефон в ходе уголовного дела

Следователи изъяли мобильный телефон у заместителя начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерала-майора Сергея Шаленого. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках уголовного дела по статье 201.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ было проведено более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания сотрудников ведомства. Так, в ходе обысков были изъяты документы и мобильный телефон у Шаленого, который проходит по делу как свидетель.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор чиновнику Минобороны Сергею Слюсарю. Его оштрафовали за взятку электросамокатом, телевизором и квадрокоптером от руководства пермского завода «Телта».