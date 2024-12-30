Украинская ведущая Фреймут пожаловалась на поляка, кричавшего «Слава Путину!»

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на поляка, который начал кричать «Слава Путину!», услышав украинскую речь.

По ее словам, таксист, с которым она ехала в Варшаве, остановился на выезде с парковки, тогда к ним подбежал местный житель и набросился на журналистку с оскорблениями.

«""Теплый" прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: "Курва, слава Путину!"» — возмутилась Фреймут.

Она добавила, что к мужчине присоединились пожилые женщины, которые требовали покинуть страну и показывали оскорбительные жесты.

Ранее стало известно, что более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира.