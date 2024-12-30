Каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе ЕС

Каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание Foreign Affairs со ссылкой на анализ Киевского международного института социологии (КМИС).

В ходе исследования выяснилось, что процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС, в октябре 2022 года составляло до 88 процентов, в декабре 2023-го — 73 процента. В декабре 2024 года данный показатель упал до 55 процентов.

Авторы опроса отметили, что причиной пессимистичных настроений у жителей страны стало провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году, из-за которого конфликт с Россией, по их мнению, может затянуться.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков призвал как можно скорее закончить конфликт ради сохранения государства.