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12:26, 30 декабря 2024Бывший СССР

Украинцы перестали думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза

Каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе ЕС
Мария Винар

Фото: Yves Herman / Reuters

Каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание Foreign Affairs со ссылкой на анализ Киевского международного института социологии (КМИС).

В ходе исследования выяснилось, что процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС, в октябре 2022 года составляло до 88 процентов, в декабре 2023-го — 73 процента. В декабре 2024 года данный показатель упал до 55 процентов.

Авторы опроса отметили, что причиной пессимистичных настроений у жителей страны стало провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году, из-за которого конфликт с Россией, по их мнению, может затянуться.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков призвал как можно скорее закончить конфликт ради сохранения государства.

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