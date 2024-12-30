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18:58, 30 декабря 2024Мир

В Германии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем гражданам в шпионаже в пользу РФ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генеральная прокуратура Германии предъявила трем гражданам обвинения в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Главного подозреваемого — Дитера С. — обвиняют «в шпионаже с целью совершения диверсий, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в железнодорожное сообщение и представляющей угрозу безопасности съемке военных объектов».

Как сообщает ведомство, Дитер С. был бойцом формирования Донецкой народной республики (ДНР) и готовил в Германии поджоги и подрывы объектов инфраструктуры, которые используются для оказания военной помощи Украине. Ему в свою очередь помогали еще два человека — Александер Й. и Алекс Д., которые так же, как и Дитер С., обладают гражданством РФ и ФРГ.

Дитер С. и Александер Й. были задержаны в немецком городе Байройт еще в апреле этого года. При этом на данный момент под стражей находится только первый из них, тогда как другие подозреваемые остаются на свободе.

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