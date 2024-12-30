Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:58, 30 декабря 2024Россия

В Госдуме оценили заявление Байдена о помощи Украине

Слуцкий: Байден может с блеском отчитаться о своих выплатах Зеленскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Президент США Джо Байден может отчитаться о безрезультатных выплатах украинскому президенту Владимиру Зеленскому за счет американских налогоплательщиков. Так слова Байдена о помощи Украине прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«В режиме "хромой утки" он спешит объявить о выделении транша в 2,5 миллиарда долларов режиму просроченного Зеленского. Он вполне может "с блеском" отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты», — оценил он заявление президента США о выделении Киеву финансовой помощи и «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов.

Слуцкий подчеркнул, что США израсходовали выделенные Конгрессом средства на помощь Украине в 2024 году. Предстоящий год депутат назвал «годом Победы России».

Ранее Слуцкий оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он отметил, что жители республики отстояли суверенитет и независимость, при этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из плена

      В Германии назвали единственный выход из конфликта для Зеленского

      Турция разорвала отношения с Израилем

      Названы сроки оглашения предварительных результатов расследования авиакатастрофы под Актау

      В Херсонской области предупредили о завершении выплат пенсий украинцам

      Семеро подростков пострадали при детонации неустановленного устройства в ЛНР

      Зеленский уволил глав двух областных администраций

      В Госдуме оценили заявление Байдена о помощи Украине

      На Украине назвали причину повышения налогов

      Московские парковки стали бесплатными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше