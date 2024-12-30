Слуцкий: Байден может с блеском отчитаться о своих выплатах Зеленскому

Президент США Джо Байден может отчитаться о безрезультатных выплатах украинскому президенту Владимиру Зеленскому за счет американских налогоплательщиков. Так слова Байдена о помощи Украине прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«В режиме "хромой утки" он спешит объявить о выделении транша в 2,5 миллиарда долларов режиму просроченного Зеленского. Он вполне может "с блеском" отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты», — оценил он заявление президента США о выделении Киеву финансовой помощи и «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов.

Слуцкий подчеркнул, что США израсходовали выделенные Конгрессом средства на помощь Украине в 2024 году. Предстоящий год депутат назвал «годом Победы России».

Ранее Слуцкий оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он отметил, что жители республики отстояли суверенитет и независимость, при этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти.