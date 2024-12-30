Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 30 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии запатентовали Деда Мороза

«Грузпатент» зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен патентом. Отмечается, что дети верят в существование волшебного старца, а взрослые, как правило, нет.

При этом в «Грузпатенте» уверены, что так или иначе Новый год связан с исполнением желаний и с приходом Деда Мороза, тем более что подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека «от исполнения мечты отделяет лишь время» при условии, если он будет разумно использовать свой интеллект.

Материалы по теме:
Молодежь живет с родителями, но покупает себе роскошные вещи. Почему это вошло в норму и как заставить их повзрослеть?
Молодежь живет с родителями, но покупает себе роскошные вещи.Почему это вошло в норму и как заставить их повзрослеть?
28 декабря 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

Ранее стали известны просьбы россиян к Деду Морозу. На Новый год дети просят у него игрушки, конструкторы, сладости, домашних животных, новые телефоны и планшеты, а взрослые — хорошие зарплаты, любовь и силы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      Москвичам пообещали «волшебную» погоду в новогоднюю ночь

      Тариф на транспортировку газа для украинцев вырастет в четыре раза

      Стало известно о возвращении 150 российских военнопленных

      Шансы Трампа купить Гренландию оценили

      Сальдо прокомментировал слухи о подготовке ВС России к штурму Херсона

      Стало известно о проблемах новых властей Сирии с восстановлением экономики страны

      Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию

      Стали известны подробности о задержанном в Москве бывшем министре обороны Армении

      Экс-футболист сборной России призвал Соболева следить за словами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше