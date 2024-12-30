В Грузии запатентовали Деда Мороза

«Грузпатент» зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен патентом. Отмечается, что дети верят в существование волшебного старца, а взрослые, как правило, нет.

При этом в «Грузпатенте» уверены, что так или иначе Новый год связан с исполнением желаний и с приходом Деда Мороза, тем более что подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека «от исполнения мечты отделяет лишь время» при условии, если он будет разумно использовать свой интеллект.

Ранее стали известны просьбы россиян к Деду Морозу. На Новый год дети просят у него игрушки, конструкторы, сладости, домашних животных, новые телефоны и планшеты, а взрослые — хорошие зарплаты, любовь и силы.

