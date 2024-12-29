Раскрыты просьбы россиян к Деду Морозу

«Почта Мороза»: россияне просят на Новый год квартиры и хорошие зарплаты

На Новый год российские дети просят у Деда Мороза игрушки и новые гаджеты, а взрослые — хорошие зарплаты, любовь и силы. Их просьбы раскрывает РИА Новости со ссылкой на сайт «Почты Мороза».

По данным источника, дети чаще всего заказывают на праздник игрушки, конструкторы, сладости, домашних животных, новые телефоны и планшеты. Некоторые даже просят о появлении братьев или сестер.

Взрослые россияне хотят, чтобы наступающий год был проще 2024-го, а проценты по кредитам стали ниже. Другие авторы писем просят у Деда Мороза любви, квартиру или дом, красивую фигуру, избавление от вредных привычек, более высокий заработок.

«Дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела тебя попросить дать мне сил на следующий год, чтобы я справилась со всеми трудностями», — написала россиянка по имени Лера.

Также отмечается, что некоторые люди формулируют просьбы максимально конкретно, оставляя артикулы на товары на маркетплейсах.

Ранее россияне рассказали о делах, которые они собираются обязательно выполнить до 31 декабря. В частности, в планах есть уборка, покупка подарков и ремонт авто.