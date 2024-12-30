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13:25, 30 декабря 2024Мир

В Китае попытались остановить задержание бизнесменов

FT: власти Китая пытаются остановить волну массовых задержаний бизнесменов
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Toru Hanai / Reuters

Власти КНР пытаются остановить волну массовых задержаний бизнесменов в различных регионах страны. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«На моих друзей давят со всех сторон», — описал происходящее журналистам FT неназванный китайский инвестор. При этом в Китае признается, что некоторые задержания «имели мало или вообще не имели никаких оснований».

По данным журналистов, за последний год региональные власти Китая задержали более 80 крупных предпринимателей, что ведет к дальнейшему замедлению роста китайской экономики. Эти события СМИ КНР назвали «рыбалкой на дальние дистанции».

Ранее издание China Daily опубликовало прогноз развития китайской экономики. По приведенным данным, в ближайшие годы ВВП Китая будет стабильно расти.

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