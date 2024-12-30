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13:38, 30 декабря 2024Россия

В России назвали предпосылки начала мирных переговоров

Депутат Новиков: выполнение условий России станет предпосылкой к переговорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Выполнение условий России станет предпосылкой для начала мирных переговоров по завершению украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Для того чтобы условия для мирного урегулирования наступили, нужно, во-первых, озаботиться обеспечением долгосрочной безопасности в мире. Поскольку мир стал глобальным, это не наш выбор и не наш протест, это просто некая реальность, коль скоро мир стал глобальным, то и безопасность нужно обсуждать более широко, чем только разрешение украинского конфликта. Следовательно, Запад в этом случае может быть нашим переговорщиком, [президент Украины Владимир] Зеленский, который утратил свою легитимность, — вряд ли», — считает депутат.

Прекращение поставок вооружений, обсуждение проблемы безопасности в целом, демилитаризация и денацификация Украины как источника постоянной угрозы для России, наличие на самой Украине легитимной стороны для переговорного процесса — вот те условия, которые нужно обеспечить, прежде чем садиться за стол переговоров и рассчитывать на достижение договоренностей

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

По мнению парламентария, только в таком случае Россия будет готова сесть за стол переговоров.

«Если эти условия будут соблюдены, это будет одна ситуация, если наши возможные партнеры будут противиться такого рода деятельности, то все их разговоры о желании мира будут лицемерием, лукавством и обыкновенным циничным обманом», — добавил он.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говорить о мирном урегулировании украинского конфликта в ближайшее время рано. «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал он.

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