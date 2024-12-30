В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств

Правительство России на год продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств

В России продлевается особый режим продажи зарубежных лекарств, который должен помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически важных медикаментов. Сообщение об этом появилось на сайте правительства.

Речь идет о возможности продавать иностранные препараты в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Решение по каждому из них будет принимать межведомственная комиссия.

«В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы», — сообщили в кабмине.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит физраствора из-за низкой рентабельности его производства. В большинство аптек нет поступления с конца ноября — начала декабря, а цены на остатки существенно возросли.