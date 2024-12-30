В России сообщили о стягивании войск ВСУ к границам Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что основные резервы стянуты к основной линии обороны юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск).

«Зафиксирована переброска украинских сил в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка», — отметил собеседник агентства, добавив, что ВСУ в ускоренном темпе готовят рубежи обороны.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от Красноармейска. «Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул военнослужащий.

