В российском регионе сбили украинский беспилотник

Клычков: в небе над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ

В Орловской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Информации о повреждениях или пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор призвал граждан сохранять бдительность, а также поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за труд.

Ранее, 29 декабря, в Орловской области заметили беспилотник ВСУ. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого, 26 декабря, Андрей Клычков объявил в регионе ракетную опасность. Он призвал жителей российского региона укрываться в помещениях без окон. Клычков рекомендовал людям спрятаться в коридоре, ванной или кладовой.