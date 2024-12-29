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19:26, 29 декабря 2024Россия

В Орловской области заметили беспилотник ВСУ

Орловский губернатор Клычков сообщил о подавлении украинского БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Орловской области заметили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеский БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Благодарим наших защитников, несущих доблестную службу на страже мира и порядка. Спасибо, наши герои!», — написал чиновник.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.

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