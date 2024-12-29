В Орловской области заметили беспилотник ВСУ

Орловский губернатор Клычков сообщил о подавлении украинского БПЛА

В Орловской области заметили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеский БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Благодарим наших защитников, несущих доблестную службу на страже мира и порядка. Спасибо, наши герои!», — написал чиновник.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.