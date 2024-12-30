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10:03, 30 декабря 2024Экономика

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Дирекция КЗС Санкт-Петербурга закрыла дамбу из-за угрозы наводнения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетНаводнение в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Все затворы дамбы Санкт-Петербурга закрыты из-за прогнозируемого критического уровня подъема воды в Неве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Как прогнозируют синоптики, в Петербурге ожидается усиление ветра до 19-24 метров в секунду, волны на Неве могут достигать 2,5 метров.

«Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. О времени открытия затворов КЗС после улучшения гидрометеорологической обстановки будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.

В прошлом году в Санкт-Петербурге сумели предотвратить особо опасное наводнение, закрыв затворы дамбы. Ожидалось, что уровень воды поднимется на 160 сантиметров.

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