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14:29, 30 декабря 2024Мир

В Швейцарии оценили роль страны в решении украинского конфликта

Глава МИД Швейцарии Кассис: приход к миру на Украине поможет репутации Берна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Швейцария видит себя частью решения украинского кризиса, участие в приходе к миру на Украине поможет репутации Берна. Об этом в интервью газете Tages-Anzeiger заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Министр оценил роль страны в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой, отметив, что активная вовлеченность Швейцарии в процесс будет способствовать стабильности в мире. «Грубо говоря, чем сложнее мир, тем больше наша добавленная стоимость», — подчеркнул дипломат.

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «трюк» с организацией мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал. Он напомнил, что российскую делегацию даже не пригласили на конференцию, хотя Москва все равно отказалась бы от участия.

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