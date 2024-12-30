Глава МИД Швейцарии Кассис: приход к миру на Украине поможет репутации Берна

Швейцария видит себя частью решения украинского кризиса, участие в приходе к миру на Украине поможет репутации Берна. Об этом в интервью газете Tages-Anzeiger заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Министр оценил роль страны в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой, отметив, что активная вовлеченность Швейцарии в процесс будет способствовать стабильности в мире. «Грубо говоря, чем сложнее мир, тем больше наша добавленная стоимость», — подчеркнул дипломат.

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «трюк» с организацией мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал. Он напомнил, что российскую делегацию даже не пригласили на конференцию, хотя Москва все равно отказалась бы от участия.