В США заявили о желании Запада подтолкнуть Украину к переговорам

Newsweek: США и Запад подтолкнут Зеленского к переговорам с Россией

США и их европейские партнеры намерены подталкивать Украину в лице ее президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом сообщил сотрудник Программы международной безопасности, доктор Джейми Ши в материале в американском издании Newsweek.

Ши указал на истощенность Украины, а также проблемы с мобилизацией в стране. По его мнению, переговоры с Москвой Киеву нужны уже сейчас. Поэтому Запад пытается подтолкнуть Украину к диалогу с Россией.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако диалог должен быть нацелен на устранение первопричин кризиса.

