Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

Вучич: задержанного за съемку оборонных объектов украинца завербовали в Хорватии

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink рассказал, что украинца, завербованного хорватскими спецслужбами и прибывшего в республику для участия в студенческих протестах для дестабилизации ситуации в стране, ранее задерживали вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры.

«Украинец был задержан в Белграде в 2022 году за то, что вместе с двумя другими гражданами Украины с использованием дронов фотографировал самые важные объекты оборонной инфраструктуры Сербии», — заявил он.

По словам сербского лидера, за то время, пока злоумышленник находился под арестом, большое количество иностранных послов добивались его освобождения. Вучич добавил, что «только бог знает, кого еще они могли завербовать в системе».

Ранее президент Сербии выразил надежду на то, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. Вучич предположил, что Трамп не будет оказывать Киеву финансовую помощь в том же объеме, что и действующий хозяин Белого дома Джо Байден.