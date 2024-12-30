Экс-командир ВСУ Шилов: Украина скоро исчезнет как государство

Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада о действиях России и не подготовил страну к конфликту. Об этом заявил бывший командир 3-й роты 134-го батальона территориальной обороны украинской армии Владимир Шилов, передает «Страна.ua».

По его словам, сейчас Украина представляет собой концлагерь, а после завершения конфликта и вовсе может перестать существовать как государство. Шилов также высказался о ситуации на поле боя, допустив, что российские военные могут дойти до Днепра.

Кроме того, он счел бессмысленным вторжение украинских войск в Курскую область. Экс-командир отметил, что в регион были стянуты лучшие военные силы и техника, но они почти уничтожены.

Ранее российский офицер рассказал об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) большого количества западной техники в курском приграничье. По его словам, противник предпринимает попытки перейти в контратаку по несколько раз в день.