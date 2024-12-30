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16:11, 30 декабря 2024Россия

Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города

Жители Бологого потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города
Мария Винар

Фото: Николай Максимович / Wikipedia

Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Граждане стали высказывать недовольство еще 31 октября, когда власти региона объявили об установке памятника «Бологое — Город трудовой доблести». Губернатор Игорь Руденя был уверен, что новое архитектурное сооружение привлечет в город молодежь и станет предметом гордости. Однако 2 ноября в соцсетях появился пост, где чиновники удивились «обесцениванию жителями памяти подвига бологовцев в годы Великой Отечественной войны». В комментариях граждане указали властям на то, что выступают против дизайна памятника, а не его установки.

Несмотря на просьбы жителей пересмотреть внешний вид сооружения, который представлял собой конструкцию из кортеновской стали с изображением бологовского железнодорожного узла и фигуры железнодорожника, власти 28 декабря все же его установили на Привокзальной площади. После этого в соцсетях стали активно возмущаться. Граждане сравнили монумент со ржавой цистерной и обратили внимание на то, что в названии города «Ленинград» присутствуют две буквы «н».

Уточняется, что один из жителей отправил жалобу в приемную президента с просьбой проверить местные власти и количество потраченных средств на памятник.

Ранее сообщалось, что на фасаде одного из домов в Краснодаре появилась табличка с названием улицы, в котором допустили грубую ошибку.

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