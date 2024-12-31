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08:47, 31 декабря 2024Мир

Адвокат Юн Сок Ёля назвал ордер на его арест недействительным

Адвокат президента Южной Кореи назвал ордер на арест Юн Сок Ёля незаконным

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Гын заявил, что ордера на арест и обыск его подзащитного являются «незаконными и недействительными». Об этом сообщило агентство Ёнхап.

Он отметил, что Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) не имеет права проводить расследование по обвинению Юн Сок Ёля в мятеже. Ордер был запрошен после того, как южнокорейский лидер проигнорировал все три повестки о явке на допрос.

Ранее Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения. Судебный ордер дает 48 часов на то, чтобы задержать временно отстраненного президента для допроса и затем подать заявление на ордер на арест.

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