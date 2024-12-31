Адвокат Юн Сок Ёля назвал ордер на его арест недействительным

Адвокат президента Южной Кореи назвал ордер на арест Юн Сок Ёля незаконным

Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Гын заявил, что ордера на арест и обыск его подзащитного являются «незаконными и недействительными». Об этом сообщило агентство Ёнхап.

Он отметил, что Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) не имеет права проводить расследование по обвинению Юн Сок Ёля в мятеже. Ордер был запрошен после того, как южнокорейский лидер проигнорировал все три повестки о явке на допрос.

Ранее Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения. Судебный ордер дает 48 часов на то, чтобы задержать временно отстраненного президента для допроса и затем подать заявление на ордер на арест.