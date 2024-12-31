Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

Дед Мороз призвал сделать 2025-й годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви

Дед Мороз, живущий в Великом Устюге, поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

Волшебник призвал всех сделать 2025-й годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. Кроме того, Дед Мороз призвал творить добрые дела, ценить близких и родных, беречь себя и свои семьи, и не забывать, что сказка всегда рядом.

Ранее стало известно, что на Новый год российские дети просят у Деда Мороза игрушки и новые гаджеты, а взрослые — хорошие зарплаты, любовь и силы.

Взрослые россияне также хотят, чтобы наступающий год был проще 2024-го, а проценты по кредитам стали ниже. Кроме того, отмечается, что некоторые люди формулируют просьбы максимально конкретно, оставляя артикулы на товары на маркетплейсах.