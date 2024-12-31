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16:58, 31 декабря 2024Россия

Обращение российского президента продлилось больше трех минут

Традиционное новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 35 секунд
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в этот раз продлилось 3 минуты 35 секунд. ТАСС отмечает, что оно стало одним из самых кратких за все время его президентства.

На этот раз глава государства обратился к жителям страны на фоне Кремля, однако были случаи, когда новогодние поздравления президента записывались и на фоне других локаций. Например, в 2022 году Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников спецоперации. То обращение лидера РФ было одним из самых длинных — его продолжительность составила почти девять минут.

Праздничное поздравление Путина уже смогли посмотреть жители Камчатки и Чукотки. Обращаясь к россиянам, он пожелал «благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и нашей любимой стране России».

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