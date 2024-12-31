Обращение российского президента продлилось больше трех минут

Традиционное новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 35 секунд

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в этот раз продлилось 3 минуты 35 секунд. ТАСС отмечает, что оно стало одним из самых кратких за все время его президентства.

На этот раз глава государства обратился к жителям страны на фоне Кремля, однако были случаи, когда новогодние поздравления президента записывались и на фоне других локаций. Например, в 2022 году Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников спецоперации. То обращение лидера РФ было одним из самых длинных — его продолжительность составила почти девять минут.

Праздничное поздравление Путина уже смогли посмотреть жители Камчатки и Чукотки. Обращаясь к россиянам, он пожелал «благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и нашей любимой стране России».