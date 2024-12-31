Одна европейская страна ужесточит борьбу с одноразовыми вейпами

FT: Бельгия планирует первой в ЕС запретить продажи одноразовых вейпов

Бельгия может стать первой страной-членом Европейского союза (ЕС), которая запретит продажу одноразовых вейпов в 2025 году. Об ужесточении борьбы в одной европейской стране сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что запрет вступит в силу в среду, 1 января. Поводом для ограничения стал рост популярности одноразовых вейпов среди молодежи.

Опрошенные газетой эксперты опасаются, что никотиносодержащая продукция будет распространяться нелегально.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила о неочевидной опасности вейпов. По ее словам, эта вредная привычка может мешать забеременеть.