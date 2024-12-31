ООН заявила о нарушении Украиной конституции

ООН: Украина не доказала законность действий по запрету УПЦ

Украина не доказала законность действий по запрету Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По данным агентства, в докладе сказано, что Украина нарушает свои обязательства и собственную конституцию в ходе мобилизации. Отмечается, что также Украине не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ). В документе говорится о том, что роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований. «Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры, например, не продемонстрировала, почему менее ограничительные меры, такие как меры, ограниченные конкретно лицами, ответственными за правонарушения, не были бы достаточными», — цитирует доклад РИА Новости. Кроме того, в документе уточняется, что УВКПЧ продолжает отслеживать реакцию Киева на произошедшие 17 октября 2024 года в православном соборе в Черкассах инциденты.

Ночью 17 октября неизвестные люди в масках захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из вандалов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.