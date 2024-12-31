Опубликовано видео уничтожения ВС РФ колонны HIMARS ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Атака Российской армии попала на видео, кадры публикует Telegram-канал Lostarmour.

ВС России уничтожили вооружение ВСУ при помощи оперативно-тактического комплекса. Съемку смогли произвести благодаря средствам объективного контроля.

Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», колонну HIMARS американского производства уничтожили несколько ракет ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над пятью регионами страны были уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке подверглись Крым и Северная Осетия.