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17:15, 31 декабря 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области

Опубликовано видео уничтожения ВС РФ колонны HIMARS ВСУ в Херсонской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Атака Российской армии попала на видео, кадры публикует Telegram-канал Lostarmour.

ВС России уничтожили вооружение ВСУ при помощи оперативно-тактического комплекса. Съемку смогли произвести благодаря средствам объективного контроля.

Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», колонну HIMARS американского производства уничтожили несколько ракет ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над пятью регионами страны были уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке подверглись Крым и Северная Осетия.

Вот это да!
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