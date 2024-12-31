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13:52, 31 декабря 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области

Уничтожение ВС РФ колонны РЗСО HIMARS ВСУ в Херсонской области попало на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Российская армия ударила по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Атака Вооруженных сил (ВС) России попала на видео, кадры публикует Telegram-канал Lostarmour.

Согласно описанию, ВС России уничтожили вооружение противника при помощи оперативно-тактического комплекса. Съемку удалось произвести благодаря средствам объективного контроля.

Как уточняет «Sputnik Ближнее зарубежье», колонну HIMARS производства США уничтожили несколько ракет ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что над пятью регионами России были уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке подверглись Крым и Северная Осетия.

Вот это да!
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