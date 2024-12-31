Озвучены приоритетные задачи ВМФ в 2025 году

Главком Моисеев: ВМФ РФ продолжит показывать Андреевский флаг в Мировом океане

ВМФ России продолжит военно-морское присутствие в широтах морской и океанской зоны, в том числе в Арктике, а также обеспечивать безопасность национальных интересов страны. Приоритетные задачи в 2025 году озвучил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, его цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Задача военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в Мировом океане продолжает оставаться одной из главных в деятельности Военно-Морского Флота», — подчеркнул главком.

По данным адмирала, за 2024 год корабли и суды флота осуществилио более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зоны в рамках боевых задач, общее количество суток пребывания ВМФ в море — 8 тысяч. Походы моряков охватили венсь Мировой океан.

Ранее стало известно, что первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ России в 2025 году. Его можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра.