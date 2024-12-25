ВМФ России получит первый боевой ледокол в 2025 году

МО: первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ в 2025 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит первый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») в 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО), передает ТАСС.

«В настоящее время на первом патрульном ледоколе серии "Иван Папанин", спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ РФ запланирована на 2025 год», — рассказали в ведомстве.

Боевой ледокол «Иван Папанин» можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра. Корабли проекта 23550 способны выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и боевого корабля. Ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров.

В ноябре военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин сообщил, что корабль «Иван Папанин» сможет доставлять грузы и сопровождать конвои в арктических широтах. По его словам, «Иван Папанин» позволит выполнять задачи в не самой сложной ледовой обстановке без привлечения атомных ледоколов.