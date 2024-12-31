Посольство России высказалось о «кровавом подарке» Зеленскому от Байдена

Посольство РФ: администрация Байдена опустошает карманы американцев ради Украины

Помощь Украине со стороны США не поможет нанести стратегическое поражение России, а лишь продлит «конвульсии» Киева. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя выделение нового пакета помощи Украине.

В дипмиссии отметили, что администрация президента Джо Байдена финансирует «заведомо проигрышный украинский проект», опустошая карманы американских налогоплательщиков. «В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать "достойное" сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали американцев и украинцев задуматься о последствиях безумных действий западных политиков.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.