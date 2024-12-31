Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:35, 31 декабря 2024Мир

Посольство России высказалось о «кровавом подарке» Зеленскому от Байдена

Посольство РФ: администрация Байдена опустошает карманы американцев ради Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Помощь Украине со стороны США не поможет нанести стратегическое поражение России, а лишь продлит «конвульсии» Киева. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя выделение нового пакета помощи Украине.

В дипмиссии отметили, что администрация президента Джо Байдена финансирует «заведомо проигрышный украинский проект», опустошая карманы американских налогоплательщиков. «В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать "достойное" сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали американцев и украинцев задуматься о последствиях безумных действий западных политиков.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

      Названо оптимальное для ежедневного употребления количество мандаринов

      В Британии предупредили Трампа о неизбежной победе России

      Над Брянской областью уничтожили еще шесть дронов

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      В Брянской области уничтожили 19 беспилотников ВСУ

      Нарколог назвала смертельно опасную дозу алкоголя

      Посольство России высказалось о «кровавом подарке» Зеленскому от Байдена

      Названа самая крупная переведенная мошенникам в 2024 году сумма

      Приговор Панину оставили в силе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше