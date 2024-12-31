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15:23, 31 декабря 2024Россия

Пять украинских БПЛА уничтожены над двумя российскими регионами

Минобороны: над Астраханской и Ростовской областями уничтожены пять БПЛА ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Ростовской и Астраханской областями силами противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 31 декабря, в период с 11:30 до 14:00 по московскому времени. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно данным оборонного ведомства, четыре из пяти дронов были уничтожены над Ростовской областью, еще один — над Астраханской.

Кроме того, по два украинских беспилотника были сбиты над Крымом и Северной Осетией. В Белгородской, Брянской и Астраханской областях силы ПВО уничтожили по одному БПЛА. Это произошло в период с 08:00 до 11:00.

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