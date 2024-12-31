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21:34, 31 декабря 2024Силовые структуры

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Ленобласти

СК РФ возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Ленинградской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доклад будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину. По данным следствия, в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок. Водитель легкового автомобиля не выжил.

По информации издания «78.ru», прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия. «В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, а автобус опрокинулся на бок», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла 31 декабря в деревне Вартемяги, расположенной во Всеволожском районе. Автобус съехал в кювет после бокового столкновения с легковой машиной. По информации «Фонтанки» со ссылкой на перевозчика, курирующего маршрут автобуса, в произошедшем ДТП вины их водителя нет. По версии представителей компании, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

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