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20:56, 31 декабря 2024Мир

Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября в США могут избежать казни
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sean Adair / Reuters

Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке США могут избежать казни из-за решения суда. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, военной апелляционный суд аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, отменившего сделку с тремя участниками процесса о признании вины в обмен на замену казни на пожизненное заключение.

«В соответствии с досудебными соглашениями Мохаммед и двое других обвиняемых согласились признать себя виновными в военных преступлениях в обмен на пожизненное тюремное заключение, а не на смертную казнь», — пишет издание. Отмечается, что их дело о сговоре с угонщиками самолетов находится на стадии досудебного разбирательства с 2012 года.

В сентябре секретная служба США по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России), указав их в списке жертв терактов 11 сентября 2001 года. Затем текст был удален, и ведомство опубликовало новый пост, где принесло извинения. В частности, они указали, что в число 2996 жертв были по ошибке включены 19 террористов.

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