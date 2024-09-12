В США по ошибке почтили память боевиков «Аль-Каиды»

Секретная служба по ошибке указала боевиков «Аль-Каиды» как жертв терактов

Секретная служба США по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России), указав их в списке жертв терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является (...) напоминанием о событиях 11 сентября и о цели нашей миссии. Свидетельство свободы и самопожертвования, он чтит память всех 2996 жертв, включая нашего главного специального сотрудника Крейга Миллера и специального агента Чарльза Френда», — отмечалось в материале службы.

Затем текст был удален и ведомство опубликовало новый пост, где принесло извинения. В частности, они указали, что в число 2996 жертв были по ошибке включены 19 террористов.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп, его оппонент Камала Харрис и действующий американский лидер Джо Байден объединились и приняли участие в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Оба претендента на пост президента пожали друг другу руки, что привлекло особое внимание после состоявшихся дебатов.