Гордон оправдался за несбывшееся предсказание об окончании конфликта на Украине

Украинский журналист Гордон: встреча Путина и Трампа 30 декабря сорвалась

Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) оправдался за несбывшееся предсказание об окончании горячей фазы конфликта 30 декабря. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как утверждает Гордон, избранный президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин должны были встретиться в понедельник и обсудить пути завершения конфликта на Украине, однако, по его данным, переговоры сорвались. Журналист также предположил, что ситуация на украинских фронтах может усугубиться.

По его словам, на протяжении прошлой недели проходили активные обсуждения между РФ и США, и предсказанная Гордоном встреча должна была стать решающим этапом, однако российский лидер «окончательно отверг мирный план Трампа».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.